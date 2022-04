Felice Mazzu heeft veel respect voor de tegenstander: "Standard blijft een grote club"

Op het wekelijkse persmoment blikte Felice Mazzu vooruit op de wedstrijd tegen Standard. Van onderschatting is er bij Mazzu geen sprake. Want Standard is nog steeds een grote club.

“Standard blijft een grote club”, noteeerde Het Laatste Nieuws op het persmoment van Felice Mazzu voor de wedstrijd tegen Standard. “Ik heb geen zin om te zeggen dat ik verrast ben of niet. Elk seizoen en elke club heeft zijn waarheid. Het klopt dat Standard een zeer moeilijk seizoen doormaakt. Soms kan je de klik niet maken zoals je zou willen." Danzkij de overname van Standard is er beterschap op komst. "Maar vandaag zit Standard mentaal toch al in een iets rustiger water met hun resultaten en door de overname van de club. Dat hoef ik niet te analyseren. Los daarvan blijft Standard een grote club en grote naam waar je met respect naartoe moet gaan.”





