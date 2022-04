Ontsnapte Olsson? "Ik dacht dat ik rood ging krijgen"

Door de blessure van Majeed Ashimeru kwam Kristoffer Olsson logischerwijze weer in het elftal bij Anderlecht. De Zweed speelde zeker geen slechte match en lag zelfs aan de basis van het tweede doelpunt.

Die eerste dertig minuten van Anderlecht waren indrukwekkend te noemen. "We speelden goed voetbal, maar het kan altijd beter", knipoogde Olsson. "Ikzelf kon ook beter hoor, maar na zo'n lange tijd mis je wel wat ritme. Maar hier moeten we tevreden mee zijn. Die eerste helft was goed, maar we hadden het toen ook al moeten afmaken."

Olsson ontsnapte volgens ons ook aan rood en zelf dacht hij daar ook aan toen hij Ilaimaharitra met gestrekt been raakte. "Ik dacht dat ik rood ging krijgen, maar gelukkig werd het geel. Daarna kon ik de bal veroveren en in de loop van Kouamé spelen, waarna er gescoord werd. Dat doet me wel deugd ja."