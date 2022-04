Ongeregeldheden in 'Old Firm': fans smijten glas in doelgebied Joe Hart

Johan Walckiers

Vandaag 15:24 |







Foto: © photonews

De klassieker tussen Rangers FC en Celtic is zondag ontsierd door ongeregeldheden. De wedstrijd is even stilgelegd nadat er glas op het veld werd gevonden. Rangers FC 1-2 Celtic Glasgow Herbeleef Celtic-doelman Joe Hart vond verschillende glasscherven in zijn doelgebied. Het bleek om een gebroken glazen fles te gaan. Het bleek expres te zijn, want de stukken waren apart gesmeten. Het zestienmetergebied werd daarna volledig schoongemaakt door stewards van de thuisclub. De aftrap van Rangers - Celtic heeft een kleine vertraging⏱️



Er liggen namelijk veel glasscherven in het doelgebied van Joe Hart.. 😡#ZiggoSport #cinchPrem #RANCEL pic.twitter.com/YX5aDoCSmX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 3, 2022



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Ontvang het voetbalnieuws van jouw favoriete ploeg per mail