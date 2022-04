AA Gent enkele wedstrijden zonder Hjulsager? Dit is het erg stevige schorsingsvoorstel van het Bondsparket, Buffalo's in beroep

AA Gent verspeelde op bezoek bij Cercle Brugge twee erg kostbare punten (2-2). De Buffalo's liepen daarnaast nog meer averij op. Aanvoerder Vadis Odjidja viel geblesseerd uit en tot overmaat van ramp werd de ingevallen Andrew Hjulsager in de slotfase uitgesloten door Nicolas Laforge.

UPDATE 17u39: AA Gent bevestigt via de officiële kanalen dat het beroep zal aantekenen tegen het schorsingsvoorstel van het Bondsparket.

In de slotfase probeerde Cercle-speler een tegenstoot van AA Gent af te stoppen met een rugbytackle. In zijn val raakte Andrew Hjulsager de Cercle-middenvelder met de schoen in het gelaat. Laforge trakteerde Lopes op geel, Hjulsager kreeg meteen rood.

Het Bondsparket tilt duidelijk zwaar aan de actie van Hjulsager. Er hangt hem een schorsing van vier speeldagen boven het hoofd, waarvan twee effectief. AA Gent kan nog in beroep gaan tegen dit voorstel.