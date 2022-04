Beloften van Racing Genk zeker van een plek in 1B volgend seizoen

De beloften van Racing Genk herhaalden het kunstje van hun eerste ploeg door met 5-0 te winnen. Hiermee verzekerden ze zich van een plek in 1B volgend seizoen.

De beloften van Racing Genk slaagden erin zich te verzekeren van een plaats in 1B volgend seizoen. Ze versloegen de beloften van Sporting Charleroi met zware 5-0 cijfers. Racing Genk heeft nu 16 wedstrijden gespeeld en daarin 14 keer gewonnen. Nu donderdag spelen spelen ze de topper op het veld van Anderlecht waarmee ze de leidersplaats delen. Kanttekening hierbij is dat Anderlecht 3 wedstrijden meer heeft gespeeld.

De beloften van Anderlecht zijn ook al zeker van een plek in 1B want zij kunnen niet meer ingehaald worden door Club Brugge of AA Gent. Beide ploegen hebben hiervoor het maximum van de punten nodig, maar spelen nog tegen elkaar.

In totaal zijn er vier tickets te verdienen voor 1B. De twee resterende tickets daar zullen Club Brugge, AA Gent en Standard nog volop voor strijden.