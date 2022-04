Cercle-trainer Thalhammer fier op ploeg die zich naar gelijkspel knokt na lastige week: "En verdienden zelfs te winnen"

Cercle Brugge sluit een emotionele week af met een gelijkspel tegen AA Gent. Ook Cercle-trainer Dominik Thalhammer beseft dat zijn ploeg ondanks de omstandigheden hard gestreden heeft op het veld.

"Het was een lastige een emotionele week", opent Thalhammer de persconferentie. "We hebben Miguel het eerbetoon gegeven dat hij verdiend heeft en ik denk dat hij fier zou geweest zijn op de manier waarop we tot het einde gevochten hebben als leeuwen", klinkt het.

Cercle begon echter neit goed aan de partij en stonden snel 0-1 achter. "We zijn allemaal mensen. Na dat eerbetoon was het lastig in het begin van de wedstrijd .In de eerste helft was Gent beter maar in de tweede helft wij dan weer. In het laatste gedeelde van de wedstrijd hadden we veel kansen, meer dan Gent."

"We verdienden door die laatste 20 minuten zelfs om hier te winnen maar uiteindelijk moeten we ook blij zijn dat we een punt pakken tegen een goede ploeg als AA Gent. Ik ben fier op mijn ploeg.

Einde van het seizoen? "Nee, start van iets mooi"

Sinds de overname van Thalhammer na het ontslag van Yves Vanderhaeghe onderging Cercle Brugge een metamorfose. Uiteindelijk pakken ze toch nog naast de top 8. "Maar teleurgesteld mogen we daar niet om zijn. Ik nam over toen Cercle op plek 17 stond, één puntje boven Beerschot. Op basis van de voorbije maanden staan we zelfs in de op 6. Ik ben blij dat we zo teruggeknokt hebben de voorbije maanden, dit kan de start van iets mooi zijn", besluit de Oostenrijker.