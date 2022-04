Nederlands bondscoach Louis van Gaal heeft agressieve vorm van prostaatkanker: "Al 25 keer bestraald"

Nederlands bondscoach Louis van Gaal heeft gisteren zelf verteld dat hij lijdt aan een agressieve vorm van prostaatkanker en al 25 keer bestraald moest worden.

"Aan prostaatkanker ga je niet dood", zei hij op de Nederlandse tv. "In 90 procent van de gevallen toch niet. Het zijn eerder de onderliggende ziektes waar je door sterft, maar ik had een agressieve vorm en ben 25 keer bestraald."

Zijn spelers had hij daarover niets verteld. "Zoiets vertel je niet aan mensen waar je mee werkt, denk ik. Het beïnvloedt misschien hun keuzes of hun daadkracht. Daarom vond ik niet dat ze het moesten weten. Zij zien een bloos op mijn wangen en denken: wat een gezonde kerel is dat. Dat is natuurlijk niet zo."