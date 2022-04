Kevin De Bruyne sloopt Madrileense muur van Simeone, Liverpool wint van Vertonghen en Co.

In de Champions League hebben de Engelse ploegen een perfecte dinsdagavond achter de rug. Zowel Manchester City als Liverpool wonnen hun wedstrijd en hebben zo een stevige optie genomen op een kwartfinale.

De muur van Atlético tegen passing van Manchester City

In Manchester kwam Atlético Madrid met een duidelijk doel om de bus te parkeren en City niet te laten scoren. Rekenen op een omschakelmoment om dan op een diefje met een goede uitgangspositie uti Engeland te vertrekken.

In de eerste helft kwam dat er echter niet uit. Het verdedigende aspect wel, het aanvallende niet. Atletico en City slaagden er allebei niet in om een schot tussen de palen te produceren, bij Atlético werd er zelfs geen schot genoteerd over de gehele 45 mminuten.

Man City 0-0 Atletico HT:



Shots: 6-0

Shots on target: 0-0

Possession: 73%-27%

Passes: 395-149



Attack against defence. 😅#UCL pic.twitter.com/fnOWEcqyCN — Squawka News (@SquawkaNews) April 5, 2022

Een beetje hetzelfde spelbeeld in de tweede helft al kon Atlético ditmaal wel een keertje tegenprikken, al was er niet echt sprake van Ederson bedreigen.

Uiteindelijk was het Kevin De Bruyne die de ban kon breken voor City. Na een goede controle en pass van Foden werd De Bruyne het straatje ingestuurd en die schoof de bal naast Oblak in doel.

Een uitstekende uitgangsfase voor Manchester City met het oog op de terugwedstrijd.

Liverpool met één been in halve finale

In Portugal nam Vertonghen het met Benfica op tegen die andere Engelse topploeg: Liverpool. De bezoekers leken geen probleem te hebben. Liverpool kwam al na een kwartier op voorsprong via centrale verdediger Konaté en 20 minuten later zorgde een heerlijke teamgoal tussen Trent, Diaz en Mané voor de 0-2.

What a pass Trent 👏 pic.twitter.com/JxcMEDK4gJ — Ràinfáll Gh 🌧 (@UptownRainfall) April 5, 2022

Net na de rust kwam Benfica echter meteen terug in de wedstrijd via groeibriljant Darwin Nunez. De Uruguayaan speelt pas zijn eerste seizoen in de Champions League en scoorde al 5 keer.

In de 87e minuut lukte het Liverpool met 70% balbezit dan toch om de 1-3 te scoren via Diaz en met een goede uitgangspositie opnieuw naar Liverpool trekken.

En zo hebben Liverpool en Manchester City een perfecte generale repetitie voor de clash tegen elkaar van komende zondag.