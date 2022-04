Wayne Rooney kritisch voor Man United-sterren, ook voor Cristiano Ronaldo: "Niet meer de speler die hij geweest is"

Ook met Cristiano Ronaldo in de ploeg blijft ManU onder de verwachtingen presteren. Wayne Rooney ziet het met lede ogen aan en is kritisch voor de sterren van United.

De ex-speler van Manchester United ging bij SkySports dieper in op de situatie van de Reds en in het bijzonder op de prestaties van de grote namen. "Ik denk dat het beter is dat Paul Pogba vertrekt. Als hij eerlijk is, zal hij waarschijnlijk inzien dat hij niet de impact heeft gehad die hij voor ogen had bij zijn terugkeer naar Manchester."

Nochtans bestaat er over het potentieel van Pogba weinig twijfel en de middenvelder is toch ook nog altijd maar 29. "Het werkt gewoon niet bij Man United, bij de Franse nationale ploeg speelt hij heel anders", merkt Rooney op.

Manchester United staat momenteel zevende in de Premier League. Dat had niemand zich kunnen verbeelden toen met veel trots de terugkeer van Cristiano Ronaldo werd aangekondigd. "Cristiano wordt ingehaald door de tijd. Hij is niet meer de speler die hij geweest is. Hij is nog wel een gevaar voor doel, maar moet meer brengen dan enkel dat."