Zulte Waregem komt met schrik vrij: "Niet normaal op dit moment van de competitie" en "Kratje champagne richting Oostende"

Aan de supporters lag het zeker niet tijdens de laatste thuiswedstrijd van Zulte Waregem tegen STVV. Maar het voetbal was opnieuw niet om over naar huis te schrijven.

"We hadden ons liever zelf sportief gered met een overwinning tegen STVV", trapte T1 Timmy Simons een open deur in op de persconferentie na de match tegen de Kanaries. Op dat moment stond Seraing op voorsprong in Oostende, een dik uur later kwam er alsnog opluchting.

"Het is niet normaal dat we in deze fase van de competitie nog moeten rekenen op resultaten van anderen", beseft Sammy Bossut. "De supporters waren talrijk aanwezig, maar we moeten de hand in eigen boezem steken. Het was dramatisch, een uur lang hebben we er niets van gebakken."

Kratje champagne

"Er was weinig beleving en ik ben zwaar ontgoocheld. We speelden niet als een team dat vol tegen degradatie aan het strijden is. Je bent nooit zeker van de redding tot je mathematisch zeker bent. Of we nu wat champagne naar Oostende moeten sturen? Een kratje misschien ..."

"Het is spijtig dat we de supporters niets konden teruggeven", was ook coach Simons kritisch. "Is het stress of druk? Ik weet het niet, maar we moeten het proberen te achterhalen naar de toekomst toe."