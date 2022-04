🎥 De Bruyne vindt gaatje in dubbele Madrileense gordel: "Het was zo lastig om ruimte te vinden"

Manchester City heeft dinsdag een goede uitgangspositie kunnen bemachtigen tegen Atletico Madrid in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League. Het was niet toevallig Kevin De Bruyne die voor het enige doelpunt van de partij tekende.

Oogstrelend was de wedstrijd niet te noemen. Diego Simeone had geen zin in een opendeurdag en koos in balverlies voor een handbalformatie. "Ze stonden eigenlijk met vijf verdedigers en vijf middenvelders te voetballen. Dat maakte het zo lastig om ruimte te vinden. Als er mensen zouden zijn die ons willen bekritiseren na deze wedstrijd, dan raad ik aan om het zelf eens te proberen op het trainingsveld. We zijn geduldig gebleven en hebben het goed gedaan", aldus Kevin De Bruyne na afloop voor de camera van BT Sports.

Uiteindelijk kon King Kev himself twintig minuten voor tijd de ban breken. Phil Foden kreeg net genoeg vrijheid om door te draaien en De Bruyne te bedienen, de Rode Duivel liet Jan Oblak kansloos. "Ik zag dat er ruimte lag en Phil speelde die bal ideaal. Het was zaak om rustig te blijven voor doel, gelukkig ging het leer tegen de touwen. Op defensief vlak hebben we niets weggegeven in deze gesloten wedstrijd", besluit Kevin De Bruyne, die uitgeroepen werd tot man van de match.