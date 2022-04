Pietermaat kijkt na de degradatie naar de toekomst: "Het was ambetant dat je niet wist wie juist de beslissingen nam in de club"

De degradatie heeft pijn gedaan bij Tom Pietermaat, maar ergens zag hij het tijdens de voorbereiding ook al aankomen dat het een moeilijk seizoen ging worden. Toch kijkt hij al naar de toekomst.

Pietermaat heeft al een paar keer herhaald dat hier lessen uit moeten getrokken worden. "We hebben de voorbije acht jaar een enorme sportieve evolutie ondergaan, misschien te snel om op andere vlakken bij te benen. Dat je elke dag met busjes of auto’s naar de trainingsvelden moet rijden, of dat er soms een tekort aan trainingsfaciliteiten is: wanneer het goed gaat, zoals vorig seizoen, wordt dat charmant genoemd. Maar wanneer het slecht gaat met een ploeg is dat een bijkomende mentale uitdaging", zegt hij in Sport/Voetbalmagazine.

"Een state-of-the-artoefencomplex kan in zulke situaties een trigger zijn om je niveau op te trekken. Met het goedkeuren van een budget voor een nieuw oefencomplex is een belangrijke eerste stap gezet. Het was ook ambetant dat je niet goed wist wie de eindbeslissingen nam in de club en bij wie je als speler terecht moest. Daardoor sleepten sommige zaken te lang aan."

Al ziet hij nu wel veranderingen. "Maar ook op dat vlak is er een bewustzijn gecreëerd. Het wordt nu een kwestie van niet langer te spreken, maar te doen. Proactief werken in plaats van reactief. Ik heb alleszins een positief gevoel bij de plannen van het bestuur. Hoe je het draait of keert: een club in het Antwerpse biedt sowieso mogelijkheden."