Winteraankoop Buchanan gaat los voor de titel met Club Brugge: "Ons momentum zit goed: we pieken op het juiste moment"

De Canadese winteraankoop van Club Brugge, Tajon Buchanan, wordt een van de tegenstanders voor de Belgen op het WK. De Canadese flankaanvaller is klaar voor de komende maanden.

“Het is een surreëel gevoel: zoiets heb ik nog nooit meegemaakt in mijn leven. De ontlading in heel het land was enorm. Dat toont nog maar eens hoe voetbal gegroeid is in Canada. De manier waarop iedereen meegeleefd heeft tijdens onze kwalificatiecampagne, was ongezien. In de straten deden zich knotsgekke taferelen voor. Iedereen kijkt reikhalzend uit naar dat WK in Qatar", vertelde Tajon Buchanan aan Het Nieuwsblad over de kwalificatie van Canada. Voor het eerst in 36 jaar nemen ze nog eens deel aan het grootste voetbaltoernooi.

De Canadezen zullen het meteen ook moeten opnemen tegen de Rode Duivels. Ploegmakkers Vanaken en De Ketelaere bespraken de onderlinge confrontatie met Buchanan al. “Er is natuurlijk al een woordje over gewisseld: het wordt een onvergetelijk moment om tijdens zo’n toernooi tegen elkaar te spelen. Onze groep hangt hier nu eenmaal goed aan elkaar, en dat uit zich op het veld. We winnen wedstrijd na wedstrijd”, vertelde de jonge flankaanvaller.

Photonews

"De play-offs zijn een nieuwe competitie: die les heb ik geleerd in de MLS"

Voor het WK van volgend jaar is Buchanan eerst en vooral nog gebrand op het pakken van de titel met Club Brugge. “Ons momentum zit goed: we pieken op het juiste moment. Met een reeks van acht overwinningen zouden we met een lekker gevoel aan de titelstrijd beginnen", legt de flankaanvaller uit. Voor Buchanan zijn play-offs niet nieuw: "De play-offs zijn een nieuwe competitie: die les heb ik geleerd in de MLS. Met New England Revolution stonden we na de reguliere competitie los op kop, maar verloren we de titel in één wedstrijd nadien. Het systeem is daar nog gekker dan in België. Daar speel je knock-outs, elke ronde wordt in 90 minuten beslecht".

Het is niet enkel de titel in de Jupiler Pro League waar Tajon Buchanan van droomt. Hij droomt namelijk van speelkansen in de Champions League. Aangezien Buchanan pas na nieuwjaar aankwam bij Club Brugge speelde hij geen Europese wedstrijden meer. "De Champions League is een droom en een doel op zich voor mij. Als we hier elke dag onze plicht doen, gaat dat lukken”, vertelde de Canadees aan Het Nieuwsblad. "Ik had een jaar geleden misschien nog niet durven dromen van de Champions League. De focus moet op voetbal liggen, met KV Mechelen op zondag om te beginnen. Het enige wat je als voetballer zelf in handen hebt, is keihard werken. En de rest volgt vanzelf”, besloot Buchanan.