Paul Gheysens reageert voor het eerst na alle heisa: "Ik wil Marc Overmars voor de rest van zijn carrière bij Antwerp"

Paul Gheysens reageerde in de Nederlandse krant NRC voor het eerst op de aanstelling van technisch directeur Marc Overmars en over het vertrek van sommige sponsors.

Paul Gheysens blijft overtuigd van zijn keuze om van Marc Overmars de nieuwe technisch directeur van Antwerp te maken. “Marc is een sympathieke, correcte, minzame man. Hij heeft fouten gemaakt, maar hij heeft ook op een nederige manier spijt betuigd. Had hij dat met een luidspreker moeten doen? Nee, hij is geen man die lawaai maakt. Ik wil Overmars voor de rest van zijn carrière bij Antwerp houden”, vertelt Gheysens.

Op de vraag van de afgehaakte sporsors is hij eerlijk. "Twee sponsors waren, voor de aanstelling van Marc Overmars, al van plan om de club te verlaten. En het derde bedrijf die vertrok, wil nu terugkeren als sponsor", verklaart de voorzitter van Antwerp.

© photonews

Nieuwe sponsors hebben zich kandidaat gesteld op de Bosuil. Voor Paul Gheysens blijft het verrassend dat de aanstelling van Marc Overmars voor zoveel reactie heeft gezorgd. “Dit is een van de vele gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Over fouten kun je niet zomaar heen stappen”, maar Overmars als dader afmaken, dat vindt de voorzitter van Antwerp niet kunnen.