Racing Genk recupereert drie sterkhouders voor levensbelangrijk duel tegen Seraing

Racing Genk speelt morgen op het veld van Seraing met als inzet een ticket voor de Europe Play Offs. Winst is een must voor de troepen van Bernd Storck.

En om voor de overwinning te strijden recupereert de Duitse trainer van Racing Genk drie sterkhouders. Zowel Thorstvedt, Bongonda als Munoz komen opnieuw in de selectie. Carlos Cuesta en Angelo Preciado ontbreken dan weer bij De Limburgers.

Aangezien Seraing niets meer te winnen heeft en misschien wel spelers wil sparen voor de barragewedstrijden tegen RWDM, wordt er verwact dat Genk wel zal winnen in Seraing. Maar Bernd Storck wil van onderschatting niet weten. "We moeten dit duel ernstig nemen want we zijn onze supporters verplicht om wat terug te doen na wat er tijdens het seizoen fout is gegaan", klinkt het.

"Er liggen zes mooie wedstrijden op ons te wachten in de Europe Play-Offs. Die zijn echt wel belangrijk voor de spelers en de cllub. De drive en het vertrouwen tegen Eupen zag ik terug op training en nemen we mee naar de wedstrijd tegen Seraing. We willen vanaf minuut 1 tonen dat we voor de overwinning gaan", besluit Storck.