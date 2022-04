Sargis Adamyan maakt zich op voor titelstrijd: "Veel respect voor hen, maar tot voor kort had ik nog nooit van Union gehoord"

Huurling Sargis Adamyan doet het erg goed bij Club Brugge. Voortreffelijk zelfs, want de Armeniër houdt niemand minder dan Noa Lang en Bas Dost op de bank bij blauw-zwart. "Ik ben hier hartelijk ontvangen en voel hier veel voetbalplezier", vertelt Adamyan aan Het Laatste Nieuws.

Sinds zijn komst tijdens de afgelopen wintermercato scoorde Adamyan al vijf keer voor blauw-zwart. Een opsteker voor de Armeniër, die bij Hoffenheim veelal op de bank zat. "Ik weet dat ik kan scoren en de coach weet wat ik kan. Eigenlijk had ik zelfs al twee of drie goals meer kunnen hebben. Ik krijg hier heel veel vertrouwen, wat ik al goed terugbetaald heb."

Over zijn toekomst maakt Adamyan zich naar eigen zeggen geen zorgen. "Ik ben geen achttien meer, hé. Ik focus me tot de zomer op Club Brugge, daarna sta ik open voor alles. Eerlijk, de Bundesliga is wel een 'geile' competitie. Maar mijn grote doel nu is de titel met Brugge."

Dan zal blauw-zwart in de play-offs wel nog over Union moeten wippen. Van de Brusselse promovendus had Adamyan tot voor kort nog nooit gehoord. "Ik kende Union niet, maar ze doen het goed. Ik heb veel respect voor hen, maar wij willen die titel winnen. Toen ik hier aankwam, stond Union tien of elf punten. Nu zijn dat er nog maar vijf. We blijven werken om die kloof te verkleinen", besluit Adamyan.