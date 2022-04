Rits vol vertrouwen: "Club Brugge is elk seizoen titelfavoriet"

Een scorende Mats Rits hielp Club Brugge aan een 2-0 zegen tegen zijn ex-ploeg KV Mechelen. Rits kijkt uit naar de Champions Play Offs: "Het geloof is er altijd geweest".

"De wedstrijd had sneller beslist kunnen worden, we konden de rust gemakkelijk intrekken met 3-0. De efficiëntie ontbrak vandaag, maar de drie punten zijn binnen. Acht overwinningen op rij is heel mooi meegenomen, maar nu begint het echte werk. Het is fijn om met 24/24 aan de Play Offs te beginnen, dat wel."

"Club Brugge is elk seizoen titelfavoriet. Het geloof om de titel te pakken in onze ploeg is nooit weggeweest. We weten dat er een puntenverschil is met Union, maar wij gaan vol voor de derde titel op rij."