Mist nummer drie Champions' play-offs Europees voetbal als Union in elkaar stort?

Het reglement van de Pro League over de verdeling van Europese tickets is niet helemaal waterdicht. In het scenario dat Union pas vierde wordt in de Champions' Play-off en de bekerwinnaar de Europe Play-off niet wint, dan is het Europese ticket van de nummer drie in gevaar.

België heeft vijf Europese tickets te verdelen. Er bestaan heel wat regels over. Zo krijgt de bekerwinnaar een Europees ticket, net als de kampioen en sinds 2016 is ook de winnaar van de reguliere competitie zeker van Europa. Er zit echter een systeemfout in de verdeling. Die fout treedt op in het scenario dat leider Union nog een sterke terugval kent en pas vierde wordt in de Champions' play-offs én de bekerwinnaar (Anderlecht of AA Gent) de Europe play-offs niet wint. Wie moet dan de barragematchen spelen tegen de winnaar van de Europe play-offs? Niet Union, want dat is al zeker van een Europees ticket. Logisch lijkt de derde in de stand, want de winnaar van de Europe play-offs heeft het recht om zijn kans op Europees voetbal te verdedigen. Maar in het reglement staat daar niets over. De Pro League kan hopen dat Union het zo ver niet laat komen. Anders wacht hen nog een Europese knoop om te ontwarren.