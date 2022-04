Geen PO1 voor Buffalo's: "Club Brugge zal het in elk geval niet erg vinden"

Het werd een spannende ontknoping in de Jupiler Pro League. Anderlecht en niet AA Gent plaatste zich voor de Champions Play-Offs.

Anderlecht werd vierde, de ontlading bij paarswit was gigantisch groot. Ook al speelden de troepen van Vincent Kompany geen denderende partij tegen KV Kortrijk.

AA Gent haalt de top vier niet. “Dat is dan weer doodzonde”, zegt Marc Degryse aan HLN. “De Buffalo’s hoorden thuis in deze Champions’ play-offs. Tarik Tissoudali op kop.”

Al is het eigenlijk ook logisch dat ze er niet geraakt zijn. “AA Gent dient in de spiegel te kijken. Als je bijna een heel seizoen niet in de eerste vier hebt gestaan, heeft dat een reden. Hun competitiestart was slecht – op zúlke momenten moet je als topclub zakelijker zijn. Klinischer. In plaats van te veel te focussen op die groepsfase van de Conference League.”

“Dat Gent toen Tissoudali gemist heeft, omdat hij naar de Afrika Cup moest, is een feit. Maar dan nog… Het is altijd íets geweest. De VAR, de efficiëntie, het drukke schema… En zo’n achtervolgingsrace kost energie, hé. Club Brugge zal het in elk geval niet erg vinden dat Gent finaal niet in die top 4 is beland.”