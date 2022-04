Mooi debuut voor Bas Van den Eyden: "Blij met de kans die ik vandaag gekregen heb"

Mechels jeugdproduct Bas Van den Eyden krijgt zijn eerste kans bij de A-kern.

De jonge Bas Van den Eyden kon na de nederlaag voor KV Mechelen gisteren toch blij zijn. De 20-jarige middenvelder speelde zijn eerste minuten bij het A-elftal toen hij in de 83e minuut mocht invallen voor Jannes van Hecke tegen Club Brugge. "Het is bijzonder om hier in Brugge zo terug te komen. Ik voelde de druk en het ritme meteen sinds mijn aankomst. Vanaf de winterstop ben ik in vorm en heb ik een paar vriendschappelijke wedstrijden met het eerste elftal kunnen spelen. Ook al was dat helemaal anders", legde hij uit aan de clubmedia.



Zal hij nog spelen tijdens play-off 2? "We hebben de ambitie om Europees voetbal te bereiken. Daar gaan we voor. Maak ik nog een kans? We zullen zien wat de coach beslist", besluit Bas Van den Eyden op een professionele manier.