Pro League over gedrag Beerschotfans: "Dit is niet meer aanvaardbaar en zulke personen horen niet thuis in onze stadions"

Gisteren moest Union-Beerschot definitief gestaakt worden vanwege wangedragingen van de bezoekende fans. De Pro League maakt vandaag duidelijk hier niet mee te kunnen lachen.

De CEO van de Jupiler Pro League, Lorin Parys, veroordeelt het gedrag van de fans van Beerschot gisteren tijdens de wedstrijd op Union. "Gisterenavond leefden meer dan honderdduizend supporters in onze stadions en een miljoen fans voor de buis mee met de spannende sportieve ontknoping van de reguliere competitie. Maar zo’n dertig mensen vonden het nodig om dat voetbalplezier te vergallen. Dit is gewoon niet meer aanvaardbaar en zulke personen horen niet meer thuis in onze stadions. Als we voetbal willen doen groeien en aantrekkelijk houden voor fans en families moet die lijn kristalhelder zijn. Veiligheid is voor mij een prioriteit. Daarom werk ik op dit ogenblik samen met de alle bevoegde diensten aan strengere sancties die we met al onze clubs bij het begin van het nieuwe seizoen invoeren”, vertelde hij.

Beerschot zal een boete opgelegd krijgen van maar liefst 50.000 euro voor het gedrag van de supporters gisteren. De sportieve sancties werden nog niet beslist, maar lang zullen we er ook niet op moeten wachten. “Het is in het belang van de fans en de clubs om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over de punten met de start van de Play Offs in zicht. Ik ben er zeker van dat de bondsinstanties snel zullen werken met het oog op de sportieve kalender. Ondertussen heb ik ook contact gelegd met de betrokken clubs en ook zij willen zo snel mogelijk klaarheid. We hopen dus op een spoedige uitspraak”, besloot CEO Parys.