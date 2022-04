🎥 Stalen zenuwen: Ederson Moraes toont lef op doellijn in Engelse topper tegen Liverpool

De Braziliaanse doelman van Manchester City staat erom bekend erg goed te kunnen meevoetballen, en daarbij het nodige risico niet te schuwen. Gisteren liep het in in de aangename topper tegen Liverpool (2-2) bijna mis, maar bleef hij ijzig koel op de achterlijn.

Ederson (28) staat erom bekend erg goede voeten te hebben, maar gisteren liep het bijna mis. Bij een 1-1-stand in de Engelse topper tegen Liverpool, wou hij zich met een kapbeweging vlak voor eigen doel tijd en ruimte kopen met de aantstormende Diogo Jota (of gleed hij weg). Bijna verloor hij de controle over de bal, die in eigen doel dreigde te gaan, maar net op de doellijn liet hij zijn koelbloedigheid zien. Hij paste de bal langs de ingevlogen Jota naar ploegmaat Cancelo die zich op links aanbood en de doelman zo uit de penibele situatie hielp.

Zegt u het maar: bewuste kap, of wegglijden van Ederson? In ieder geval kwam het de City-doelman niet duur te staan.