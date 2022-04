AA Gent ondanks 62 punten niet in play-off 1: "Kunnen die wedstrijden niet op één hand tellen"

AA Gent speelde geen slecht seizoen en haalde liefst 62 punten. Dat zijn er dertien meer dan vorig seizoen en zelfs zes meer dan Racing Genk, dat vorig seizoen play-off 1 haalde met 56 punten.

"We kunnen dit jaar niet vergelijken met dat van vorig jaar", aldus Sven Kums in zijn analyse van het seizoen. "We hebben meer punten dan vorig jaar en ook meer dan nodig is om play-off 1 te halen."

"We zijn er nu niet bij en dat is jammer. We waren niet efficiënt genoeg, zeker tegen de kleinere clubs en in het begin van het seizoen. Maar onze reeks van 25 op 27 was knap en daar moeten we fier op zijn."

Kansen morsen

"De seizoenen zijn zeker niet te vergelijken, want nu hebben we wel goed voetbal gespeeld in vele wedstrijden."

"We kunnen de wedstrijden waarin we met de kansen hebben gemorst niet op een hand tellen", pikte coach Hein Vanhaezebrouck in. "Het is jammer dat we een puntje tekort komen, maar ik ben trots op mijn spelers."