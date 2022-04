Knikkert Karim Benzema ook titelhouder Chelsea uit de Champions League?

Komende week zullen we al heel wat wijzer worden wat deze jaargang van de Champions League betreft. Dinsdag en woensdag staan namelijk de terugwedstrijden in de kwartfinales op het programma. Eén van dé affiches is ongetwijfeld Real Madrid-Chelsea.

Uitreputatie.

We zullen dinsdag het beste Chelsea moeten zien indien ze nog een kans willen maken om hun Champions League-titel te verlengen.

Gelukkig kunnen ze daarvoor teren op hun ijzersterke uitreputatie, die ze in Santiago Bernabeu ongetwijfeld zullen nodig hebben.

Chelsea verloor namelijk al heel lang niet meer in een uitmatch. De laatste nederlaag? Die was op het veld van het sterke Manchester City, dat in januari nipt aan het langste eind trok.

Afgelopen weekend toonden ze nogmaals hoe sterk ze kunnen zijn, want Southampton werd zonder pardon naar de slachtbank geleid in eigen huis: 0-6 was de stevige eindstand.

Verlaten ze ook Madrid ongeslagen?

Benzema(gisch).

Loopt er op de Europese voetbalvelden momenteel een speler rond die beter is dan Karim Benzema? Dan zal je alvast goed moeten zoeken, want de Fransman steekt al een heel seizoen in bloedvorm.

Zijn statistieken zijn gewoonweg fenomenaal: 37 goals en 13 assists in 37 wedstrijden. Elf goals in acht CL-matchen.

Twee hattricks op een rij, tegen PSG én in de heenmatch tegen Chelsea. Dertien goals in z’n laatste acht matchen. En zo kunnen we wel nog even doorgaan…

Je moet tegenwoordig in goede doen zijn om Benzema af te stoppen. Prikt hij in de beslissende return tegen Chelsea z’n twaalfde goal van de campagne binnen? De kans lijkt ons bijzonder groot.

De beste weddenschappen voor jou

Chelsea wint of gelijkspel (notering van 1.62)

Karim Benzema scoort (notering van 1.95)

Onder 2.5 goals (notering van 2.15)