Olivier Deschacht wil Anderlecht in de Champions League: "Ik verwacht Anderlecht minstens op de tweede plaats"

Olivier Deschacht blikt vooruit op zijn oude Anderlecht. In een interview met Het Nieuwsblad zegt hij wat hij van zijn oude club verwacht in de Champions Play-Off en de bekerfinale.

Het was nog spannend tot de laatste minuut, maar Anderlecht pakte finaal het laatste ticket voor de Champions Play-Off. “Anderlecht had Kortrijk niet zo sterk verwacht en ik zag zelfs arrogantie bij bepaalde spelers. In de rust moesten ze wakkergeschud worden, maar dat is gebeurd. Uiteindelijk deed Anderlecht mij denken aan vroeger, toen individuele klasse op mindere dagen het verschil maakte", analyseert Deschacht.

Volgens Deschacht is het logsich dat zijn oude club in de top vier is geëindigd. “Het is verdiend. Ze hebben een paar zwakke periodes gekend, maar overall was het een goed seizoen. Kompany begint steeds beter zijn stempel te drukken. Anderlecht brengt nu dominant voetbal, zonder naïef te zijn. Dat zie ik graag", vertelt de ex-speler van de nummer drie in het klassement.

De dubbel

De Brusselaars doen op twee vlakken nog mee. De laatste keer dat ze de dubbel pakten is geleden van het seizoen 93/94. “Ze staan waar ze moeten staan: in de bekerfinale en de top vier. Dat is goed, maar vooral niet meer dan normaal voor Anderlecht. Het is zeker niet het moment voor gemakzucht omdat de doelen bereikt zijn. Het seizoen kan nu pas echt beginnen. Je moet in zowel de beker als competitie op het allerhoogste mikken. Iedereen lachte mij uit toen ik in januari in Het Nieuwsblad zei dat Anderlecht voor de dubbel titel-beker moest gaan. Ik zeg niet dat ze het gaan halen, maar het is nu april en het kan nog altijd", besluit Deschacht.

Anderlecht neemt het op 18 april op tegen Gent. In het laatste onderlinge duel in de competitie verloor de recordkampioen met het kleinste verschil. “Het is echt fiftyfifty. Anderlecht is in vorm, maar Gent beleeft een uitzonderlijke periode met die 25 op 27. Ik verwacht een heel mooie, open wedstrijd. In de vorige confrontatie was Anderlecht supersterk, maar het verloor wel. Daar zullen beide coaches hun lessen uit getrokken hebben", verklaart de ex-profvoetballer.

Deschacht is ambitieus en ziet zijn oude club Champions League halen. “Ik verwacht Anderlecht minstens op de tweede plaats. Brugge voorblijven is misschien lastig, maar Union en Antwerp zijn gewoon niet beter. Anderlecht moet nog twee keer tegen Union, en ik zie ze daar niet nog een derde keer dit seizoen van verliezen. Als je die twee wedstrijden wint, sta je erbij. Het programma is interessant, met die eerste wedstrijd op Union. Het kan rap gaan. Union boven Anderlecht zien eindigen zou eigenlijk wel pijn doen", beweert Deschacht.