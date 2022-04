Peter Vandenbempt over incident in Cercle Brugge-AA Gent: "De cameraman is elke wedstrijd te laat op post"

Het incident in het duel Cercle Brugge tegen Gent van 3 april is blijkbaar een gevolg van een tekort aan cameramannen. Iets wat wekelijks het probleem is vertelt Peter Vandenbempt in 'De Tribune', een podcast op Radio 1.

Even terug: op 3 april wordt de 1-1 gelijkmaker van Thibo Somers tegen Gent toegekend ondanks het feit dat er sprake lijkt te zijn van buitenspel. Omdat er geen bruikbaar beeld was van de fase werd het doelpunt door de VAR goedgekeurd. Dat komt doordat de cameraman niet op tijd klaar stond. Oorspronkelijk werd gezegd dat de ceremonie voor Miguel Van Damme de oorzaak was, maar dat klopt niet zegt Peter Vandenbempt. "Bij wedstrijden die gecapteerd worden met vijf camera's, is de cameraman altijd te laat op post". "Het had dus niets te maken met de huldiging voor Miguel Van Damme. Wel met het feit dat één cameraman verantwoordelijk is voor de spelers die het veld oplopen en de toss, en pas daarna naar de camera rechts aan het strafschopgebied gaat. Daardoor komt hij altijd te laat", verklaart Vandenbempt. Onprofessioneel Peter Vandenbempt reageert verbaasd: "Bij elke wedstrijd wordt elke keer een risico genomen. De camera wordt in het begin van de wedstrijd ruim genoeg gezet, zodat er per abuis misschien een bruikbaar beeld is, voor het geval dat de cameraman er nog niet is. Dat is onprofessioneel. Dat kan gewoon niet." "Het heeft het voorbije anderhalf jaar blijkbaar al tot hoogoplopende discussies geleid. De rechtenhouder wil een product maken voor de kijker, niet voor de VAR. Soms zoomt die bijvoorbeeld te veel in, wat dan niet bruikbaar is voor de VAR. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat het met goodwill moet gebeuren", besluit Vandenbempt.