Transfermarkt maakt nieuwe marktwaarde-updates bekend: De Ketelaere heeft een record te pakken

Transfermarkt heeft de marktwaardes van de spelers in België een update gegeven. Daarbij is er wel één heel opvallende: Charles De Ketelaere wordt de duurste speler ooit in België.

Volgens Transfermarkt wordt zijn marktwaarde nu geschat op 30 miljoen euro, dat is drie miljoen meer dan de vorige update. De 21-jarige zal Club Brugge dus waarschijnlijk ook voor een recordsom verlaten. "Zijn profiel als grote aanvaller met sterke technische vaardigheden is gewild bij veel topclubs. Mocht hij Brugge verlaten, dan kan zijn transfersom zelfs hoger zijn dan zijn huidige marktwaarde", legt Bart Tamsyn, de Belgische Area Manager van Transfermarkt, uit. © Transfermarkt Club Brugge mag de marktwaarde van Noa Lang dan wel zien dalen van 25 miljoen naar 22, het heeft nog andere ijzers in het vuur. Skov Olsen gaat van 6,5 naar 10 miljoen en Buchanon krijgt er ook een miljoentje bij. Ook bij Anderlecht sterke stijgers: Zirkzee gaat van 8 naar 11 miljoen en ook Gomez is er 10 miljoen waard volgens de gespecialiseerde site. Verschaeren gaat ook weer twee miljoen omhoog naar 13 miljoen. De volledige lijst vindt u hier: https://www.transfermarkt.be/jupiler-pro-league/marktwertaenderungen/wettbewerb/BE1