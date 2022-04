Union laat niets aan toeval over en gaat zich in Spanje voorbereiden op play-offs

Op vraag van Felice Mazzu heeft Union beslist om nog een ministage in te plannen net voor de start van de play-offs. Zo kunnen de Brusselaars zich in alle rust voorbereiden op de unieke kans die zich presenteert.

Union trekt van 15 tot 19 april naar het Spaanse Alicante, waar ze zich in ideale omstandigheden kunnen klaarmaken voor de Champions' Play-offs. De andere ploegen blijven gewoon in België verder trainen, maar Union wil ook even herbronnen en de kopjes leegmaken.

Union begint er op 24 april aan met een thuismatch tegen de buren uit Anderlecht. Meteen op het scherpst van de snee dus.