🎥 In 2010 won AA Gent voor het laatst de Beker: "Dankzij Preud'homme heerste het gevoel dat we niet konden verliezen"

Op paasmaandag gaat AA Gent tegen Anderlecht op zoek naar de vierde bekerwinst in haar geschiedenis. De laatste keer dat de Buffalo's de beker in de lucht mochten steken, dateert alweer van 2010. De ploeg van Michel Preud'homme klopte Cercle Brugge toen overtuigend met 0-3.

Bij de Buffalo's stond Stef Wils negentig minuten lang in het hart van de defensie. Op zijn 39e is Stef Wils aan de slag als assistent-coach van de beloften van Antwerp. Met Voetbalkrant.com ging de ex-speler van onder meer Lierse en Westerlo twaalf jaar terug de tijd in om terug te blikken op wat het hoogtepunt van zijn carrière was.

"In aanloop naar die finale werd al snel duidelijk dat het geen normale wedstrijd zou worden. En ja, dat bracht toch wel wat stress met zich mee. Iedereen sprak over die bekerfinale. Alles wordt beslist in één wedstrijd. Dat een bekerfinale alleen maar memorabel is als je wint, ondervond ik enkele jaren later (Met Cercle Brugge verloor Stef Wils in 2013 met 0-2 tegen Racing Genk, nvdr.) Ik herinner me dat er voor de AA Gent-supporters een fandorp werd voorzien. Daar was uren voor de wedstrijd de sfeer al opperbest. Toen we het veld opliepen om onze opwarming te starten in het Koning Boudewijnstadion, zorgden de fans voor een ongekende sfeer", aldus Stef Wils.

Met dank aan Preud'homme

AA Gent hield negentig minuten lang de controle over de partij, al was het tot diep in de tweede helft wachten vooraleer Mbaye Leye voor de verlossende 0-2 zorgde. In blessuretijd zorgde Christophe Grondin voor het orgelpunt. "We hadden toen een erg volwassen en steengoed elftal. We draaiden dat jaar een fantastisch seizoen. In de laaste wedstrijd wonnen we met 6-2 van Club Brugge, waardoor we op de tweede plaats eindigden. Voor die wedstrijd hadden we allemaal het gevoel dat we niet konden verliezen. En eigenlijk was dat voor die bekerfinale tegen Cercle Brugge ook het geval. Dat hadden we te danken aan Michel Preud'homme, die ons tactisch zoveel bijbracht, maar ons ook op mentaal vlak perfect kon sturen."

Gangmakers Boeckx en Thompson

Na het laatste fluitsignaal barstte het feest onmiddellijk los, onder impuls van gangmakers Kenny Thompson en Frank Boeckx. Stef Wils: "Meteen na het eindsignaal voelde ik een enorme ontlading. Het besef dat je iets groots hebt verwezenlijkt, komt eigenlijk pas veel later. Dat merk je zelfs vandaag nog, want regelmatig word ik nog herinnerd aan die wedstrijd. In de kleedkamer ging het er al stevig aan toe. Op de bus ging het onverminderd verder, waarna we de beker in Gent gingen tonen aan de fans. Nadien zijn we samen met onze partners nog het nachtleven ingetrokken. Of het allemaal binnen de perken bleef? Ja, hoor! Maar laat ons zeggen dat het niet slecht was dat social media toen nog niet ingeburgerd was. De dag nadien moesten we om half tien op de club zijn om enkele zaken te regelen. Ik denk dat de meeste spelers amper een uurtje geslapen hebben die nacht."

Opstellingen:

Cercle Brugge: Verbist, Cornelis, Viane (33' Portier), Kelhar, Evens, Boi (46' Reynaldo), Sergeant (64' Van Eenoo), Serebrennikov, Iachtchouk, Vossen, Foley.

AA Gent: Jorgacevic, Rosales, Wils, Suler, Thompson, Thijs, Lepoint, Azofeifa (82' Grondin), Leye, Coulibaly (89' De Smet), El Ghanassy (71' Ljubijankic).

Doelpunten: 34' Coulibaly 0-1, 84' Leye 0-2, 93' Grondin 0-3.

