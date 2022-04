Beerschot dient bouwaanvraag in voor jeugdcomplex van 7 miljoen euro: "Mijlpaal voor de jeugdwerking van de club"

Nadat de 3D-plannen al even gerealesed waren, heeft Beerschot nu ook de officiële bouwaanvraag gedaan voor een nieuw jeugdcomplex.

Het jeugdcomplex zal zo'n 7 miljoen euro kosten waarvan de helft van het bedrag van Sport Vlaanderen komt via een subsidie. Sport Vlaanderen zal ook gebruik maken van het complex zodat er volgens de club een sterke band is en de jeugdspelers van Beerschot die op de topsportschool zitten een echte thuissfeer ervaren in het complex.

"Er is bij elke stap van de bouwaanvraag kritisch gekeken naar de plannen. Het is een mijlpaal voor de jeugdwerking van de club die we stelselmatig op de kaart willen zetten", klinkt het bij Academy Manager Davy De Smedt. "Het nieuwe gebouw moet ons in staat stellen om de betere spelers te kunnen behouden en nieuwe talentvolle spelers aan te trekken."

Niet alleen de jeugd maar ook het eerste elftal zal gebruik maken van het nieuwe oefencomplex. Zo zal er plaats zijn voor 4 voetbalvelden waarvan 2 met kunstgras en één veld met natuurgras voor de jeugdopleiding. "We hebben niet gekozen vor luxe bij de inkleding, wel voor een praktische invulling om alles te voorzien dat nodig is om een topsportklimaat te cultiveren."

Trotse voorzitter

Ook voorzitter Francis Vrancken gelooft helemaal in het project: "De jeugd is de toekomst van Beerschot en een nieuwe complex dat de eerste ploeg en jeugd onder één dak brengt, kan daarin een belangrijke rol spelen. Ik ben als voorzitter hele trots dat we deze horde genomen hebben", klinkt het.