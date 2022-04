Hattrick van Tissoudali levert hem een plekje op in Team of the Week van videospel FIFA

Tarik Tissoudali is hot, dat is duidelijk.

De Marokkaanse aanvaller verkeert in bloedvorm de afgelopen weken en wist in de voorbije 3 wedstrijden maar liefst 5 keer te scoren. Tegen Cercle Brugge was hij bovendien ook nog eens goed voor een assist.

Vorig weekend slaagde Tissoudali erin een hattrick te scoren tegen OHL en dat is ook de makers van het populaire spel FIFA niet ontgaan. Ze hebben de aanvaller van Gent namelijk een speciaal 'Team Of The Week'-kaartje gegeven. Een must-have voor iedereen die een Jupiler Pro League-team maakt?