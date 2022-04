Moeskroen krijgt ook geen licentie voor nationale amateurklasse

De Licentiecommissie oordeelde dat het voortbestaan van Excel Moeskroen tot 30 juni 2023 niet gegarandeerd kan worden.

Het is ondertussen de zevende keer in acht jaar tijd dat Moeskroen niet in de eerste ronde zijn licentie toegewezen krijgt.

Telkens moest het die in beroep halen bij het BAS. Als Moeskroen de licentie dit jaar niet krijgt, dan zakt het naar tweede amateurklasse en krijgt het ook een handicap van drie punten.

De beroepsprocedure wordt afgehandeld bij het Belgisch Centrum voor Sportarbitrage (C-SAR), een specifieke afdeling van CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Bemiddeling.