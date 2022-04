Stijn Vreven laat zich uit over Tarik Tissoudali: "Nooit gedacht"

Stijn Vreven moest bij Beerschot verdwijnen na een 11 op 27. Het was het tweede seizoen van Tissoudali bij Beerschot.

Hernan Losada was de opvolger van Vreven en onder de nieuwe coach leek Tissoudali helemaal te verdwijnen. Hij nam zelfs afscheid van zijn ploegmaten, maar de deal met een tweedeklasser uit Qatar ging uiteindelijk niet door.

Losada gebruikte Tissoudali na de winterstop als schaduwspits en dat bleek uiteindelijk de gouden zet te zijn die hij nodig had.

Stijn Vreven kijkt nog altijd op van Tissoudali. “In het begin van het seizoen laat ik al mijn spelers fiches invullen over van alles en nog wat, zodat ik hen op korte tijd leer kennen. Ook over hun tweede en derde favoriete positie”, zegt Vreven aan Sport/Voetbalmagazine.

“Tarik heeft nooit ingevuld dat hij als spits of tweede spits wilde spelen, altijd links of rechts op de vleugel. Ik had nooit gedacht dat hij als schaduwspits dit niveau ging halen, dus daarvoor alle credits naar hemzelf.”