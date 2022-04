Eén van de laatste echte vedetten bij Anderlecht: "Ik ben te vroeg vertrokken, ik had Anderlecht nog veel kunnen bijbrengen"

In 2008 pakte Anderlecht de beker na winst tegen Gent. In het elftal toen: Ahmed Hassan a.k.a. 'De Farao'. De Egyptische aanvallende middenvelder had ook zijn aandeel in de winnende treffer en was enorm populair bij de fans. Maar die finale was ook zijn afscheid.

Hassan kon alles met een bal, als hij er zin in had. Maar na die bekerfinale werd duidelijk dat hij vertrok. Getuige daarvan de slogans op zijn t-shirt. "Weet je, eigenlijk ben ik te vroeg vertrokken. Ik ben ervan overtuigd dat ik de ploeg nog veel had kunnen bijbrengen in de seizoenen nadien", zegt hij nu in HLN. "Hoe dan ook wilde ik de fans en de club op de best mogelijke manier bedanken. Zij hebben alles voor mij gedaan en verdienden een afscheidscadeau. Met bekerwinst is me dat aardig gelukt, denk ik." Hassan was een buitenbeentje en een vedette. Zo eentje die niet meteen aan verdedigen dacht. ''Mijn rol was om het verschil te maken, niet om tegendoelpunten te voorkomen", verweert Hassan zich. ''Iedereen heeft zijn stijl. Mijn statistieken bewijzen dat ik het goed gedaan heb.""