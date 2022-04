Anderlecht en AA Gent doen oproep aan fans in aanloop naar bekerfinale

Nog drie keer slapen en het is zover: de bekerfinale. Op paasmaandag bepalen Anderlecht en AA Gent in het Koning Boudewijnstadion wie Racing Genk opvolgt als bekerwinnaar.

De tickets gingen als zoete broodjes over de toonbank, waardoor de spelers zich aan een kolkend Koning Boudewijnstadion mogen verwachten. Via de officiële kanalen roepen Anderlecht en AA Gent hun fans uitdrukkelijk op om geen pyrotechnisch materiaal het stadion in te brengen.

"Pyro is in elk stadion uit den boze, maar zeker met de atletiekpiste in het Koning Boudewijnstadion zal elke vorm van schade tot torenhoge boetes en schadevergoedingen leiden", klinkt het bij paars-wit.

De Buffalo's voegen daaraan toe: "Bij KAA Gent hanteren we trouwens al jaren de regel dat de veroorzakers van schade of boetes door pyrotechnisch materiaal zelf opdraaien voor de kosten. Het Koning Boudewijnstadion heeft bovendien een atletiekpiste rondom het veld. Enkele jaren geleden was daar na een bekerfinale zoveel schade aan door Bengaals vuur dat er maar liefst 90.000 euro schade was. Een immens bedrag, dat de betrokken clubs hebben moeten ophoesten en dat in ons geval dus verhaald zal worden op diegenen die voor de schade verantwoordelijk zijn. Wie dus toch pyrotechnisch materiaal zou gebruiken, kan beter twee keer nadenken."