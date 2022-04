Wat er al een tijdje zat aan te komen is nu een feit. De beloften van Racing Genk zijn kampioen en komen volgend seizoen uit in 1B.

In Charleroi kwam Racing Genk al snel op voorsprong via Kelvin John. Geussens kon nadien het tweede doelpunt van de avond maken via de penaltystip. Charleroi had de mogelijkheid om via penalty een aansluiting te vinden maar deze ging jammerlijk naast. Tot 1-2 konden ze nog terugkomen vlak voor rust.

In de tweede helft kon Sporting Charleroi geen vuist meer maken en Racing Genk behield de voorsprong. Racing Genk is zo ongeslagen kampioen op drie speeldagen voor het einde. Zo zijn ze zeker van 1B waar ze volgend seizoen met nog 3 andere belofteploegen zullen voetballen.