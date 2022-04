Dessers op weg naar finale Conference League: "De druk is hoog en dan komt de beste Cyriel boven"

Zouden ze er bij Feyenoord toch niet aan denken om die aankoopoptie van vier miljoen euro te lichten bij Genk? Cyriel Dessers schoot hen met twee goals tegen Slavia Praag naar de volgende ronde van de Conference League.

Doelpunten nummer 7 en 8 in het toernooi voor de sympathieke spits. "Die glimlach gaat voorlopig niet van mijn gezicht", zei Dessers achteraf tegen Veronica. "Dit is echt een fantastisch gevoel. Je speelt tegen een kampioen. Als je hier met 1-3 kan winnen en de halve finales kunt bereiken, geweldig. Dat hadden niet veel mensen ons gegeven voor de start van het seizoen, maar dat we hier staan is volledig verdiend."

Zijn eerste doelpunt viel al na twee minuten. "Ik ging op de automatische piloot door en dacht niet na. Ik schiet de bal daarna met links goed binnen in het hoekje. Ik was natuurlijk blij, maar het was pas de tweede minuut. We speelden tegen een heel goed team. Zij doen dingen die wij ook op die manier willen uitvoeren met druk zetten en doordekken. Het was heel moeilijk voetballen."

Hij is nu samen met Tammy Abraham topschutter in de Conference League. "Ik voel dat die Europese wedstrijden iets speciaals zijn", vervolgde de scherpschutter. Feyenoord is bezig aan iets bijzonders. Dan kan ik zelf ook net wat extra's. Ik weet niet waar het aan ligt, maar ik geniet ervan. De druk is hoog, dan komt de beste Cyriel naar boven. Ik ben blij dat ik belangrijk kan zijn. Dit is al mooi, maar ik hoop dat we er nog iets bij kunnen doen."