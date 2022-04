Dimitri de Condé is tevreden over de jongeren: "Op termijn groot gedeelte van de kern uit jeugdspelers laten bestaan"

Technisch directeur van Genk, Dimitri de Condé is zeer tevreden over de jeugdspelers binnen de club. En wil daar in de toekomst blijven in geloven.

Dimitri de Condé is zeer tevreden over de resulaten van de jeugdploegen van Genk. "We hebben een heel goed jaar achter de rug met de jeugdacademie. De u15 en u18 doen nog mee voor de titel. En onze beloftenploeg, de u21 levert een fantastisch parcours af. Ze staan aan de leiding en hebben nog niet verloren. Het belangrijkste voor ons als club is dat jongens doorstromen naar de A-kern. Er is voldoende voedingsbodem om op termijn een groot gedeelte van de kern te laten bestaan uit spelers uit eigen jeugd. Dat is ons doel en ambitie", besluit Dimitri de Condé.

Recent tekende de 20-jarige Maarten Vandevoordt een contract bij Leipzig. De doelman is net als Thibaut Courtois in Genk opgeleid en vertrekt over twee seizoenen naar de Duitse competitie. "We zijn als team enorm fier op de transfer van Maarten Vandevoordt. Opnieuw vertrekt een jeugdproduct van Genk naar een hele grote ploeg. Een compliment naar onze keepersopleiding, die in het verleden al goed werk heeft geleverd. Maar ook naar de club die een jonge doelman tussen de palen durft te zetten", vertelt de technisch directeur van Genk.