Michael Valkanis gaat volgend seizoen geen trainer van Eupen meer zijn

In november vorig jaar belandde de Australiër Valkanis in Eupen als rechterhand van Stefan Krämer. Toen de Duitser werd ontslagen in februari, was Valkanis diegene die overnam als T1.

Volgens onze informatie zal Valkanis volgend seizoen geen trainer meer zijn van Eupen. De ex-trainer van de Griekse nationale ploeg, PEC Zwolle, Adelaide United en Melbourne City heeft afscheid genomen van spelers en andere personeelsleden op de club. De 47-jarige coach houdt een 'positief' gevoel over aan zijn passage bij de Panda's. Wat gaat er van Eupen worden volgend seizoen? Het kondigde maandag al het vertrek van Jordi Amat (einde ccontract) en dinsdag bevestigde het dat de uitleenbeurten van Konstantelias, Nanah en Essahel niet verlengd zouden worden. Woensdag volgde dan het nieuws dat Benoiît Poulain, Robin Himmelmann, Julien Ngoy, Leonardo Rocha, Carlos Embalo, Emmanuel Sowah, Mamadou Koné, Jens Cools en Silas Gnaka de club deze zomer ook zullen verlaten. En ook de T1 vertrekt dus. De Duitstalige club heeft dus veel werk op de plank liggen om een competitieve ploeg op de been te brengen volgend seizoen in de Jupiler Pro League. Eerste opdracht voor de bestuurders is nu dus het aanstellen van een nieuwe trainer.