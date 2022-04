Louwagie is duidelijk over Tissoudali: "Tenzij de voorzitter me anders opdraagt"

Tarik Tissoudali heeft gezien zijn leeftijd niet veel kansen meer op een buitenlandse toptransfer. Maar als het van Gent afhangt, blijft hij wel nog even.

Tissoudali is er 29 en dus zal hij niet de volgende Jonathan David of Roman Yaremchuk worden. "Tenzij de voorzitter mij het tegendeel opdraagt, maar ík verkoop hem niet", zegt Michel Louwagie in Het Nieuwsblad. "We hebben hem weggehaald bij een club toen er niemand over hem sprak, we hebben hem alle kansen gegeven. Onze intentie was om met hem te praten tijdens de winterstage in Spanje, maar de Afrika Cup vertraagde dat proces."

De waarde van de Nederlandse Marokkaan ligt immers op het veld. "Ik had intussen twee zeer diepgaande gesprekken met zijn makelaar. Er staat er nog een gepland. Kijk, je kan niet elk seizoen je topschutter verkopen. Als je 25 of 30 miljoen kan krijgen, zoals bij Jonathan David, moet je dat doen. Maar Tissoudali's waarde is beperkt door zijn leeftijd.”