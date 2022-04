Ook ING maakt statement richting Qatar en wil geen steun geven aan toernooi, wel aan Duivels

Na GLS, Carrefour en Côte d'Or haakt nu ook hoofdsponsor ING af voor het WK in Qatar. De Rode Duivels zien de ene na de andere sponsor afstand nemen van het toernooi.

ING Nederland had het voorbeeld al gegeven en nu volgt dus ook ING België dat "kritiek en bezorgdheid wil uiten over de mensenrechtensituatie in Qatar".

"We steunen dan ook de nationale ploeg die deelneemt aan het toernooi, maar niet het toernooi zelf of de beslissing om het in Qatar te houden. Daar hadden we geen invloed op", klinkt het in een statement.

Daarom zullen ze alle visuele steun die mogelijk als steun voor het toernooi kan geïnterpreteerd worden achterwege laten. Ze nemen ook geen klanten of VIP's mee naar Qatar. "Wel behouden we ons logo op de trainingsshirts, op de boarding langs de oefenterreinen en op backdrops, ter ondersteuning van het team en zoals in ons contract voorzien", zeggen ze nog.