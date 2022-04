Stevige streep door de rekening voor strijd in La Liga: einde seizoen voor Barcelona-sterkhouder

Barcelona werd donderdag uit de Europa League geknikkerd door Frankfurt (2-3). En dat was nog niet het einde van de miserie voor de Catalanen, want één van hun belangrijkste spelers zijn seizoen zit er waarschijnlijk op.

Barcelona staat in de Spaanse competitie tweede, op 12 punten van Real Madrid. Maar het moet meer achterom kijken, want er zijn nog vier kandidaten voor de Champions League-plaatsen. Hoogstwaarschijnlijk zal Xavi in die strijd niet meer kunnen rekenen op de jonge vedette Pedri. Die moest tegen Frankfurt bij de rust gewisseld worden met een spierblessure en die ziet er niet goed uit.

Volgens El Mundo Deportivo zou de middenvelder zes tot acht weken buiten strijd zijn. Dat betekent meteen dat zijn seizoen erop zit. Een stevige streep door de rekening van Xavi, want Pedri is incontournabel geworden op het Catalaanse middenveld.