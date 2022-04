Transfer Holzhauser is zo goed als rond: OHL toonde al heel lang interesse

Raphael Holzhauser verhuist zo goed als zeker naar OH Leuven. De aanvallende middenvelder en de club van trainer Marc Brys zijn zo goed als rond.

Holzhauser was voor Beerschot niet te betalen in 1B. Hij verdiende er om en bij de 700.000 euro per jaar en hij had ook geen zin om een reeks lager te gaan voetballen. OHL was al langer geïnteresseerd. De eerste contacten dateren zelfs al van voor de onderlinge match. OHL bracht Beerschot toen ook op de hoogte dat zijn entourage met hen wou praten.

OHL was meteen geïnteresseerd, want aanvallend kwamen ze afgelopen seizoen minder uit de verf. De Oostenrijker kon dit seizoen zijn stempel veel minder drukken en verhuisde zelfs naar de bank. In zijn eerste seizoen in 1A was hij wel goed voor 16 goals en 16 assists. Hij heeft een clausule in zijn contract waardoor hij transfervrij kan vertrekken bij degradatie.