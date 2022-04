De man die Lommel in 1B hield en een paar tips heeft: "Je kan geen acht jongeren aan de aftrap brengen"

Brian Eastick heeft zijn taak volbracht: Lommel in 1B houden. Dat was wat zijn bazen bij Manchester City hem opdroegen. De City Group heeft immers al veel geïnvesteerd in de Limburgse club en wil het project blijven voortzetten. Ook om jonge talenten te laten rijpen natuurlijk.

Eastick pakte 16 op 24 met Lommel en verloor niet. Maar nu keert de assistent terug naar Engeland. Hij zegt wel dat Lommel lessen moet trekken uit afgelopen seizoen. “Dat is zeker zo, want noch Lommel, noch City Group wil zo'n seizoen nog eens meemaken”, zegt hij in HBvL. "Ik denk dat continuïteit het kernwoord is. Omdat een komen en gaan van trainers nooit een goede zaak is, ga ik ervan uit dat City Group van de nieuwe coach een engagement vraagt voor twee seizoenen. Als ik tien jaar jonger was geweest, dan had ik er overigens met plezier nog een extra jaar aan vastgeplakt.”

Maar hij geeft zelf ook een paar tips. "Ik denk dat het belangrijk blijft om voldoende ervaren spelers in het elftal te hebben. Je kan geen acht jongeren aan de aftrap brengen en meteen verwachten dat het team ook nog eens punten zal pakken in de erg fysieke Belgische competitie. Hopelijk kan de nieuwe trainer wat dat betreft bouwen op de fundamenten die we de afgelopen maanden hebben gelegd. Al verwacht ik wel dat er zonder de druk van een mogelijke degradatie weer geopteerd wordt voor het attractieve voetbal waarvoor City bekend staat."