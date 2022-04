Buffalo's willen sterkhouder langer houden: "Hoe het met mijn toekomst zit?"

Jordan Torunarigha is goed bezig bij AA Gent. De huurling van Hertha kwam in januari naar de Ghelamco Arena, maar maakte er meteen grote sier in alle wedstrijden waarin hij meespeelde. Wat met zijn toekomst?

"Ik word uitgeleend door Hertha Berlijn aan AA Gent, dus ik weet nog niet hoe het met mijn toekomst zit", aldus Jordan Torunarigha op een persconferentie voorafgaand aan de bekerfinale.

Het is publiek geheim dat de Buffalo's hem graag langer in Gent willen houden, in Berlijn heeft hij nog een contract tot 2023.

5 miljoen euro

"Ik heb nog met niemand gesproken, we zien wel. Of Hertha me aan het volgen is? Natuurlijk volgen ze al mijn matchen, het blijft mijn club en ik heb er nog een contract."

De deal maken met Torunarigha zou wel eens een interessante piste kunnen worden voor deze zomer. Tot op heden is er nog geen gesprek geweest op clubniveau, maar de marktwaarde van de Duitser ligt nu al op vijf miljoen euro.