Hoedt kent succesrecept voor Anderlecht: "Met vechtvoetbal en lange ballen redden we het niet"

Bij Anderlecht hebben ze de hoop nog niet opgegeven. Zeker Wesley Hoedt niet: "Als we 18 op 18 pakken, staan we daar met die beker in onze handen", zegt hij in HLN. Maar da's allemaal makkelijker gezegd dan gedaan.

De bekerfinale gaf alvast weinig moed om te stellen dat Anderlecht daartoe in staat is. "Tussen de ambitie uitspreken en het ook effectief doen, daar zit nog een groot verschil tussen", geeft ook Hoedt toe, die resultaten wil zien, maar ook... "Gekoppeld aan mooi voetbal, want daar hebben we de kern voor. Met vechtvoetbal en lange ballen redden we het niet. We moeten trouw blijven aan onszelf."

Maar soms moet er ook geknokt worden. "Maar we kunnen het wel. Kijk maar eens na hoeveel goals wij gemaakt hebben door onze tegenstander in de fout te dwingen omdat we hen hoog vastzetten. Dat is een van onze kwaliteiten, alleen heb je daarvoor elke keer de juiste intensiteit nodig."