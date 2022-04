Opsteker voor Royal Antwerp FC na aanstelling van Marc Overmars als sportief directeur

Voetbalclub Royal Antwerp FC beleeft een fikse opsteker na alle miserie van de voorbije weken na de aanstelling van Marc Overmars.

De aanstelling van Marc Overmars als sportief directeur van The Great Old zorgde voor heel wat commotie. Een reeks partners trok hun staart in voor nieuwe of bestaande deals.

Sponsor Heylen Vastgoed doet alvast niet mee in die hetze. Zij gaan drie jaar langer met The Great Old in zee. Beide partijen bevestigen vrijdag de verlenging van het partnership.

Heylen Vastgoed is al elf jaar partner van de club. Zij staan op de rug van de spelers met hun reclame. "Als je aan iets begint, moet je er rotsvast in geloven en consequent zijn. Dat doet RAFC en dat doen wij ook. Rood en wit zijn niet toevallig ook onze merkkleuren", zegt Johan Heylen.

"Door deze verlenging is meteen ook duidelijk dat Heylen Vastgoed een trouwe én betrouwbare partner is. Iets wat het bedrijf ook zelf hoog in het rood-witte vaandel draagt in zijn dagelijkse werking op de vastgoedmarkt", reageert de club.