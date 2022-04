Waasland-Beveren wint van Beerschot in een oefenduel

Zowel voor Waasland-Beveren als Beerschot zit het seizoen erop. Beide clubs komen elkaar volgend seizoen tegen in 1B dus tijd voor een oefenduel dachten beide.

Waasland-Beveren bracht zes testers aan de aftrap en Beerschot gaf aan twee testers de kans om hun kunnen te tonen. Seizoensrevelatie Sebaoui zorgde voor het eerste doelgevaar, maar zijn lob werd gekeerd door de doelman van Waasland-Beveren, Lathouwers. Beerschot kwam al snel opnieuw opzetten, maar Vaca kreeg zijn schot niet tussen de doelpalen.

Het grootste gevaar van Waasland-Beveren kwam via Okumu. Gelukkig voor de bezoekers stond Lejoly op de juiste plek.

Het leek er lang op dat de wedstrijd in een doelpuntenloos gelijkspel zou eindigen. Al besliste Belhadj daar anders over door de bal in eigen doel te werken. Zo won Waasland-Beveren deze oefenpot met het kleinste verschil.