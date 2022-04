Voetballer beleeft sprookje: Met 155 goals in zes jaar tijd van vierde provinciale naar Jupiler Pro League

Hij werkt voorlopig nog bij de marine, maar volgend seizoen zou hij wel eens profvoetballer kunnen zijn, terwijl hij zes jaar geleden nog in vierde provinciale speelde.

Vijf promoties maakte hij mee in zes seizoenen. Hij scoorde 155 goals in die verschillende competities. Stan Braem kan volgend seizoen wellicht zijn job achter zich laten en profvoetballer worden.

“Toen mijn makelaar Thomas Troch mij liet weten dat er profclubs belangstelling in mij toonden, moest ik wel even schakelen. Ik twijfelde eerst, ik vroeg mij af: met mijn parcours… gaan de mensen mij niet uitlachen? Maar uiteindelijk: wat heb ik te verliezen met het eens te proberen? Mocht het niet lukken, dan kan ik nog altijd naar een ploeg uit de eerste amateurreeks en daar bewijzen dat ik wel in 1B thuishoor”, zegt Braem aan KW.

Binnenkort gaat hij ook testen bij Cercle Brugge, maar er zijn nog andere profploegen die hem een kans willen geven. De kans dat hij een profcontract krijgt wordt met de dag groter. “Het belangrijkste is dat je kunt voetballen. Conditie kun je trainen. Als je niet goed genoeg kunt voetballen, mag je conditioneel nog zo goed zijn als je wilt, het zal niet lukken. Ik heb nooit als een prof geleefd, maar heb wel zowat elke dag gevoetbald. Maar mocht ik een profcontract tekenen, dan zal ik wel efkes op wolkjes lopen waarschijnlijk.”

Momenteel werkt hij bij de marine in Zeebrugge. Van opleiding is hij schilder. “Schepen schuren en schilderen. Ik doe deze job wel graag, ook dankzij mijn goeie collega’s. Maar ik zou het zeker niet erg vinden, mocht ik dit moeten opgeven om profvoetballer te worden.”