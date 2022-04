Anderlecht-fans kwaad na regeling voor Brusselse derby: "Niet erg milieuvriendelijk voor een gemeente die door ecologen wordt geleid"

Morgen wordt de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht gespeeld. Beide stadions liggen in vogelvlucht vier kilometer van elkaar verwijderd, maar... toch zijn de bezoekende fans verplicht om met de bus te komen.

De autoriteiten hebben immers een combiregeling opgelegd. Iets waar de Ultras van Anderlecht niet meteen blij mee zijn. "Dit is een wedstrijd zonder vijandigheid tussen de supporters. Veel fans zien elkaar dagelijks. Alsof dat nog niet genoeg is, heeft de burgemeester van Vorst een decreet uitgevaardigd waarbij de Anderlecht-aanhangers met administratieve arrestatie worden bedreigd indien zij dit verbod van het vrij bewegen naar het stadion niet respecteren", klinkt het. "Voor een gemeente die door ecologen wordt geleid, is het niet erg milieuvriendelijk om ons te beletten met het openbaar vervoer of te voet te komen."